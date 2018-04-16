Дуров:WhatsApp и Facebook-угроза нацбезопасности РФ 

Решение о блокировке мессенджера Telegram снизит национальную безопасность России, так как часть личных данных россиян перейдет в контролируемые США мессенджеры WhatsApp и Facebook, заявил владелец Telegram Павел Дуров. "Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет от нейтральной в РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook", — написал Дуров в соцсети «ВКонтакте». При этом он отметил, что террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как «экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN». По его словам, качество жизни 15 млн россиян ухудшится, «так как Telegram без VPN может быть временами недоступен». "Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", — добавил Павел Дуров. Таганский суд Москвы в пятницу 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Судебное разбирательство инициировал Роскомнадзор, суд первой инстанции вынес вердикт за два дня. Защита Telegram уже заявила о намерении оспорить его в Мосгорсуде. В понедельник 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Операторы связи и интернет-провайдеры должны полностью ограничить доступ к Telegram в РФ в течение суток с момента внесения Telegram в базу запрещенных ресурсов. В настоящее время Telegram работает с сильными перебоями. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Интерфаксу", что процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. По его словам, Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram. На блокировку Telegram отреагировали международные структуры, обвинив российские власти в очередной попытке интернет-цензуры. В ОБСЕ призвали РФ отказаться от блокировки мессенджера, отметив, что в последние годы Telegram стал важным каналом для распространения информации СМИ. В заявлении международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии говорится, что это «новый мощный удар по свободе слова в России»: «Одновременно это предупредительный сигнал другим технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных». Госорганы и компании пока не спешат переходить из Telegram в конкурирующие мессенджеры. В Минкомсвязи же заявили, что решение о блокировке Telegram не нанесет ущерба пользователям мессенджера, которые либо «воспользуются другими ресурсами, либо обойдут блокировку». «Часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захочет остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку», — заявил накануне замминистра связи Алексей Волин. Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством, сообщил «Интерфаксу» в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров. Однако Роскомнадзор не поддерживает идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, заявил глава ведомства. "Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве", — сказал Жаров. По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным — «вполне реально». Жаров отметил, что Роскомнадзор будет наблюдать, как операторы связи исполняют требования о блокировке мессенджера. Применение же пользователями средств ее обхода отслеживаться не будет. С ноября 2017 года в России действует закон о блокировке запрещенных интернет-ресурсов через анонимайзеры и VPN-сервисы. Их владельцы должны ограничивать доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов, в противном случае они будут заблокированы сами. В пятницу в Госдуме заявили, что проанализируют необходимость законодательно запретить использование VPN-сервисов.