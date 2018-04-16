Приложение «Госуслуги» обогнало Telegram и WhatsApp и возглавило топ российского App Store

Приложение возглавило топ в воскресенье и сохранило свои позиции в понедельник, 16 апреля. Ранее оно не попадало в первую тысячу популярных, отмечает РБК

Возросшая популярность приложения связана с его обновлением 14 апреля, уточняет издание.

В новой версии можно совершать оплату по QR-коду и выплачивать налоговые задолженности частями, воспользоваться упрощенной системой оплаты автомобильных штрафов и получать оповещения о штрафах пешеходам, пишет РБК со ссылкой на источник в Минкомсвязи

Информация о детях, данные полиса ОМС и загранпаспорта стали доступны в личном кабинете пользователя.

Согласно сведениям собеседника издания, ранее приложение попадало в топ App Store по количеству скачиваний и оценкам пользователей, но когда именно, не уточняется.