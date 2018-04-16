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Найден самый старый мем в истории
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Найден самый старый мем в истории 

РИА Новости 1 час назад
Фото: The Judge
Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы. Своей находкой поделилась @YoRHaw.
Девушка обнаружила иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала "Judge" почти столетней давности.
Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие поразились, что популярным сегодня юмористическим картинкам так много лет.
Мы делаем мемы вот уже больше сотни лет. У нас просто не было интернета, — пишет @svederik.
"Этот мем сделал путешественник во времени", — предположила @fashiongirl89.
Некоторые пользователи нашли и другие примеры "мемов" из 1921 года.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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