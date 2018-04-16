Найден самый старый мем в истории

Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы. Своей находкой поделилась @YoRHaw.

Девушка обнаружила иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала "Judge" почти столетней давности.

Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие поразились, что популярным сегодня юмористическим картинкам так много лет.

Мы делаем мемы вот уже больше сотни лет. У нас просто не было интернета, — пишет @svederik.

We’ve been making memes for over a hundred years. We just didn’t have the internet. — Scott Pell (@svederik) 15 апреля 2018 г.

"Этот мем сделал путешественник во времени", — предположила @fashiongirl89.