Найден самый старый мем в истории 

Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы. Своей находкой поделилась @YoRHaw.
Девушка обнаружила иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала "Judge" почти столетней давности.
Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие поразились, что популярным сегодня юмористическим картинкам так много лет.
Мы делаем мемы вот уже больше сотни лет. У нас просто не было интернета, — пишет @svederik.
We’ve been making memes for over a hundred years. We just didn’t have the internet. — Scott Pell (@svederik) 15 апреля 2018 г.
"Этот мем сделал путешественник во времени", — предположила @fashiongirl89.
Некоторые пользователи нашли и другие примеры "мемов" из 1921 года.
1921-2017
We’re pretty much the same 😂😅🧐🤦🏻♀️ pic.twitter.com/kuyPiFlZaq— Ingrid (@iManrik) 16 апреля 2018 г.