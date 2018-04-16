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Пользователи iOS помешались на встроенных покупках
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Пользователи iOS помешались на встроенных покупках 

Apple Insider 36 минут назад
Фото: Apple Insider
Популярность встроенных покупок, являющихся основной статьей дохода для многих разработчиков приложений, растет небывалыми темпами. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании Sensor Tower. По данным исследователей, по итогам 2017 года владельцы iPhone потратили на внутриигровые товары на четверть больше денег, чем годом ранее.
Средний пользователь iPhone тратит на встроенные покупки почти 60 долларов ежегодно, констатирует Sensor Tower, что на 20% больше прошлогодних показателей. Из них 36 долларов «оседает» в играх, а оставшаяся сумма равномерно распределяется между социальными сетями и приложениями развлекательной и лайфстайл-направленности.
При расчетах не учитывались расходы пользователей на покупку и возобновление подписки в потоковых сервисах и реальные товары, оплаченные через мобильное приложение ритейлера.
Расширение аудитории поклонников встроенных покупок, очевидно, является следствием увеличения количества загружаемых приложений, отмеченного аналитиками App Annie. «В 2017 году пользователи iPhone из США в среднем установили на четыре новых приложения больше по сравнению с показателями прошлого года», — подчеркнули эксперты.
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