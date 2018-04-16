Как я сделал сам VPN за 75 рублей в месяц и послал Роскомнадзор

Ведомство блокирует сайты, блокирует сервисы. На днях добрался и до мессенджера Telegram. А еще в планах Роскомнадзора полная блокировка VPN-сервисов или принуждение их к сотрудничеству.

Короче, прощай анонимность? Как бы не так!

Обсуждая с главным редактором Никитой Горяиновым и моим коллегой Артемом Баусовым проблематику блокировок, задумались о создании собственного VPN. В лихих 2000-х все мы баловались шутерами по сети и свой сервер создавать приходилось еще на заре знакомства с компьютерами.

Теперь же ситуация стояла как-никогда остро. В России продолжается активная блокировка всего, что неугодно Роскомнадзору, на Украине — свое веселье. Mail.ru Yandex и десяток весьма полезных ресурсов без лишних танцев жителям недоступны.

Ну мы же за демократию? В этом материале я постараюсь максимально просто и подробно рассказать, как сделать свой VPN-сервер за смешные 75 рублей в месяц.

Почему именно свой VPN В App Store и Google Play десятки сервисов, позволяющих обходить блокировки. Но практически все VPN не отличаются достойным быстродействием. Скорость безбожно шейпится, от рекламы — тошнит, а практически каждые 10-15 минут приходится переподключаться.

К тому же, когда вы используете публичный VPN (да еще и бесплатный), вы абсолютно не знаете, куда уходит ваш трафик и что с ним происходит на удаленных серверах очередного сервиса-однодневки.

Со своим VPN жить проще и безопаснее. А те 70 рублей, что придется ежемесячно выкладывать за свой VPN — это гарантия вашей безопасности.

Создаем облачный сервер

Не пугайтесь этих слов. Все не так страшно. Даже если вы далеки от сетевых настроек, протоколов и боитесь IP-адресов, я постараюсь максимально подробно изложить порядок действий и проиллюстрировать каждый шаг.

Ну что, поехали!

ArubaCloud — наше все В сети есть десятки вариантов облачных серверов. Но нам же нужен «дешевый и сердитый», правда? Один из таких — итальянский облачный сервер ArubaCloud.

Что в нем хорошего? Минимальная стоимость в 1 евро (75 рублей) за месяц обслуживания удаленного сервера. Что подразумевается под удаленным сервером?

Представьте себе старенький 1-ядерный компьютер с 1 ГБ оперативной памяти и 20-гигабайтным жестким диском. И вот такой компьютер всего за 75 рублей вам отдают на удаленное растерзание.

Вот характеристики той самой бюджетной машины:

Но, поверьте, для наших задач и разворачивания собственного VPN-сервера этой мощности вполне достаточно.

Приступаем

Регистрируемся на ArubaCloud

Шаг 1. Открываем сайт ArubaCloud.com. и выбираем самый дешевый тарифный план за 1 евро в месяц. Нажимаем Start Now.

Шаг 2. В списке повторно выбираем тарифный план за 1 евро. При желании, еще раз ознакомьтесь с характеристиками машины, которую получите в качестве удаленного сервера.

При желании, вы всегда можете добавить оперативной памяти и дискового пространства, но, разумеется, за дополнительную плату.

Шаг 3. На следующем этапе выбираете Continue (Продолжить) и выбираете Register. После чего заполняете анкету пользователя.

Все, помеченные красной звездочкой поля, обязательно заполняем. Не забудьте указать действующий номер телефона — на него придет SMS с паролем.

Шаг 4. Через пару секунд на почту придет письмо с логином, а также ссылка на личный кабинет. Обратите внимание, пароль для входа в личный кабинет отправляется в SMS-сообщении.

Активация учетной записи может занимать от 10 до 30 минут. Просто подождите.

Переходим в личный кабинет, вводим полученные логин и пароль, и приступаем к созданию удаленного сервера.

Создаем облачный сервер

Теперь переходим к самому ответственному этапу создания собственного VPN — созданию облачного сервера.

Шаг 1. Открываем личный кабинет (ссылка у вас на почте).

Шаг 2. В панели управления на вкладке Managment (на боковой панели) выбираем Create New Cloud Server.

Шаг 3. Выбираем уже знакомый нам Cloud Server Smart стоимостью 1 евро в месяц. Внизу отмечаем этот тариф и нажимаем Continue.

Шаг 4. Теперь приступаем к конфигурации облачного сервера.

Выберите пункт Select Template. Откроется внушительный список из самых разных дистрибутивов операционных систем. За Windows забудьте, поскольку ее установка обойдется дороже в связи с требования ОС (2 ГБ ОЗУ минимум).

Смело пролистываем список в самый низ и выбираем Ubuntu Virtual Desktop.

Для этого дистрибутива вполне достаточно 20 ГБ дискового пространств, одноядерного процессора и 1 ГБ оперативной памяти. Не бойтесь Linux, он дружелюбный;)

Шаг 5. Остается задать пароля администратора для стандартного имени пользователя root.

Обязательно запомните указанный пароль. Без него вы не подключитесь к серверу.

Еще раз убедитесь, что выбраны минимальные характеристики сервера и указана стоимость в 1 евро за месяц обслуживания. Не забудьте задать имя вашего сервера — любое, какое угодно, но латинскими буквами. Так будет именоваться ваш удаленный компьютер.

Если все верно, смело нажимайте Create Cloud Server.

Оплаченная ранее сумма в 1 евро будет списана автоматически и в течение 3 — 5 минут сервер будет запущен.

Узнаете вы это по следующему статусу сервера:

В разделе Managment вы увидите сервер с заданным ранее именем и статус On. Запишите IP-адрес, он пригодится нам на следующем этапе настройки.

Облачный сервер настроен! Пришло время заняться VPN и заглянуть на удаленный рабочий стол.

Подключаемся к удаленному рабочему столу

Помните в начале инструкции я говорил, что благодаря облачному серверу вы получите доступ к удаленному компьютеру? Что ж, пора заняться этим.

Итак, несмотря на то, что у нас дистрибутив Ubuntu Virtual Desktop, нам вполне подойдет утилита от Microsoft

Речь идет о RDP-клиенте Microsoft Remote Desktop 8.0, с помощью которого вы сможете подключиться к облачному компьютеру. Распространяется утилита бесплатно и доступна для macOS, iOS и Android. Короче, универсальное и доступное решение.

Шаг 1. В Mac App Store загружаем Microsoft Remote Desktop 8.0.

Шаг 2. Запускаем утилиту и проводим несложные настройки.

Сперва выбираете New и заполняете соответствующие поля, как расписано на скриншоте ниже.

Connection Name: тут ставите любое имя. Просто называете свое подключение.

PC Name: IP-адрес, который указан в настройках сервера сразу после его создания (шаг 4. данной инструкции).

User Name: В SSH это именно vdesktop. Указываете именно его. Пароль — тот, что задавали в пароле администратора.

Запускаете соединение и через пару секунд видите рабочий стол операционной системы Ubuntu Virtual Desktop.

Остается заключительный этап — создание собственного VPN.

Создаем свой VPN-сервер

Эта настройка сводится всего к нескольким шагам. От собственного VPN-сервера вас отделяет одна команда в терминале.

Шаг 1. В левом нижнем углу тапните по пиктограмме (а-ля меню Пуск в Windows). Выберите System Tools —> LXTerminal. В открывшемся терминале введите следующую команду (будьте внимательны):

wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh && sudo sh vpnsetup.sh Примечание: в команде указано -O (анлийская буква «O», не ноль).

Нажимайте Enter и ждите пару минут, пока окончится установка.

Шаг 2. В конце вы получите сообщение со всеми данными собственного VPN-сервера. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните эти данные, запишите их и скопируйте в несколько потайных мест, чтобы потом не искать.

Все, VPN-сервер запущен. Теперь можно смело подключать его на любых устройствах.

Включаем свой VPN на iPhone

Для того, чтобы на iPhone появился пункт настроек с VPN, установите любое мобильное VPN-приложение из App Store. Оно понадобиться лишь для активации пункта меню.

После установки VPN-приложения откройте Настройки —> VPN и, создав собственный VPN, вводите следующие данные.

Имя: Любое имя для VPN какое вы решите

Тип: IPsec Xauth PSK (или IPsec)

Адрес сервера: тут IP-адрес вашего облачного сервера

Идентификатор IPSec: оставляете пустым

Общий ключ IPSec: указываете пароль IPsec PSK из терминала

Имя пользователя: Username из терминала (как правило, vpnuser)

Пароль: Password из терминала

Включаете VPN и получаете доступ к любым запрещенным на территории РФ ресурсам без сторонних приложений и программ.

Данные входа своего VPN-сервера можете дать родственникам и друзьям. Кроме вашей семьи и избранных людей доступа к нему не будет иметь никто. В качестве бонуса вы получаете удаленный сервер. При желании, можете развернуть там файловое хранилище или запустить не слишком требовательные к системным ресурсам сервисы. Хорошего пользования и привет Роскомнадзору;)