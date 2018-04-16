Ещё
В Костроме правоохранители запретили продавать в интернете «видимость интеллекта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме правоохранители запретили продавать в интернете «видимость интеллекта» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские правоохранители добились закрытия доступа к 8 сайтам, на которых шла активная торговля дипломами об образовании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
На этих сайтах размещались объявления о продаже аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, дипломов о начальном, среднем профессиональном образовании, дипломов о высшем образовании. На все страницы можно было свободно зайти.
Прокурор обратился в суд с требованием заблокировать сайты, которые распространяют эту информацию и, соответственно, занимаются незаконной деятельностью. Ведь подделка официального документа, его сбыт и использование наказуемы.
На данный момент доступ к интернет-ресурсам заблокирован.
k1news.ru: последние новости
Костромичи напишут тотальный диктант на 10 площадках ЦБ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс Банка" Работники «Высшей Лиги» остались без зарплаты из-за закрытия «Конфиденс банка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ США признали губительным для россиян266
Москва назвала виновника химатаки в Сирии274
Трамп предъявил России новое обвинение379
Действия России встревожили Израиль102
Познер защитил США от ответа РФ62
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение