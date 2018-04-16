В Костроме правоохранители запретили продавать в интернете «видимость интеллекта»

Костромские правоохранители добились закрытия доступа к 8 сайтам, на которых шла активная торговля дипломами об образовании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

На этих сайтах размещались объявления о продаже аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, дипломов о начальном, среднем профессиональном образовании, дипломов о высшем образовании. На все страницы можно было свободно зайти.

Прокурор обратился в суд с требованием заблокировать сайты, которые распространяют эту информацию и, соответственно, занимаются незаконной деятельностью. Ведь подделка официального документа, его сбыт и использование наказуемы.

На данный момент доступ к интернет-ресурсам заблокирован.