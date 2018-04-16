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Блокчейн защитит Mastercard от поддельных данных
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Блокчейн защитит Mastercard от поддельных данных 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В недавно опубликованной патентной заявке Mastercard рассматривает блокчейн как одну из мер предосторожности в борьбе с поддельными идентификационными данными. В своей заявке, размещенной Ведомством по патентам и товарным знакам США в прошлый четверг, известная платежная компания описывает новую систему, где частично или полностью использующиеся технологии блокчейн позволят получать и хранить идентификационные данные пользователей, включая их имена, почтовые адреса и номера налогоплательщиков. Таким образом в Mastercard намерены начать бороться с фейковыми данными своих клиентов. В опубликованном документе говорится, что новая система будет генерировать специальные файлы обо всех лицах, участвующих в ней, привязывая данные к открытому ключу и географическим параметрам. Благодаря этой технологии можно будет узнать, кто из пользователей использует свои настоящие данные, а кто пытается обмануть систему.
Каковы перспективы децентрализации банковской системы. Илья Маличенко попытался разобраться в этом вопросе.
текст: Антон Кузнецов, фото: MastercardNews/ Flickr
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