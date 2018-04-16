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Пользователи «Мегафона» пожаловались на сбои связи
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Пользователи «Мегафона» пожаловались на сбои связи 

360tv.ru 1 час назад
Жители разных городов России 16 апреля столкнулись со сбоями мобильной связи в сети «Мегафон». Таковы данные сайта downdetector, который следит за неполадками и отключениями в популярных интернет‐ресурсах и операторах.
Сбои наблюдаются в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ачинске. Впервые пользователи сообщили о проблемах после 10:00 по московскому времени. А вот пик жалоб пришелся на 16:00.
По данным на конец 2017 года, «Мегафон» обслуживал 77,1 миллиона абонентов.
В этот же день сбой произошел и в работе системы ГЛОНАСС. Как выяснилось позже, доставку информации по спутниковым каналам пришлось приостановить из-за неполадок с электричеством.
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