Пользователи «Мегафона» пожаловались на сбои связи

Жители разных городов России 16 апреля столкнулись со сбоями мобильной связи в сети «Мегафон» . Таковы данные сайта downdetector, который следит за неполадками и отключениями в популярных интернет‐ресурсах и операторах.

Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Сбои наблюдаются в Москве , Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге Ачинске . Впервые пользователи сообщили о проблемах после 10:00 по московскому времени. А вот пик жалоб пришелся на 16:00.

По данным на конец 2017 года, «Мегафон» обслуживал 77,1 миллиона абонентов.

В этот же день сбой произошел и в работе системы ГЛОНАСС. Как выяснилось позже, доставку информации по спутниковым каналам пришлось приостановить из-за неполадок с электричеством.