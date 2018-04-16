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СКР призвал пользователей подписаться на свой канал в мессенджере «ТамТам»
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СКР призвал пользователей подписаться на свой канал в мессенджере «ТамТам» 

Говорит Москва 2 часа назад
РИА Новости отмечает, что сейчас СКР ведёт переговоры с администрацией «ТамТама» о верификации канала.
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