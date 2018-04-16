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Тысячи Android-приложений следят за детьми без разрешения
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Тысячи Android-приложений следят за детьми без разрешения 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В магазине Google Play размещено свыше 3,3 тысячи приложений, которые следят за онлайн-активностью детей. Как выяснила команда исследователей PET Symposium, трекинг происходит без ведома родителей, что нарушает законы США.
Всего было изучено 5855 Android-приложений, размещенных в Google Play в рамках программы Designed for Families ("Приложения для всей семьи"). Эти приложения, доступные в спецразделе магазина, рассчитаны на детей младше 13 лет и отмечены как одобренные для использования в кругу семьи.
Как выяснилось, 28% приложений запрашивали «доступ к конфиденциальным данным, защищенным настройками Android», 73% — «передавали конфиденциальные данные через интернет», пишет Engadget со ссылкой на доклад. 256 программ собирали геолокационные данные, 107 — адреса электронной почты владельца устройства, 10 — телефонные номера.
Более того, 1100 приложений передавали постоянные идентификаторы (используются для создания таргетированной рекламы), 2281 — рекламные идентификаторы Android, что запрещено Законом о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA). По словам исследователей, «ни одно из этих приложений не получило доказуемого родительского согласия».
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В то же время фактов злоупотребления накопленными данными зафиксировано не было. Как отмечает Engadget, информация могла собираться автоматизированным способом, а разработчики могли не знать о требованиях, предъявляемых федеральным законом США.
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