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Абоненты сообщают о сбое в работе «МегаФона»
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Абоненты сообщают о сбое в работе «МегаФона» 

Банки.ру 2 часа назад
Согласно информации Downdetector.ru, сбой произошел около 15:00 мск. Пользователи сообщают о проблемах с мобильной связью (44%) и мобильным Интернетом (23%), а также о сбое в работе всех сервисов (31%).
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