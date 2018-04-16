Абоненты сообщают о сбое в работе «МегаФона»

Согласно информации Downdetector.ru, сбой произошел около 15:00 мск. Пользователи сообщают о проблемах с мобильной связью (44%) и мобильным Интернетом (23%), а также о сбое в работе всех сервисов (31%).