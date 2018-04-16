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«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android
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«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на базе Android 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Специалисты антивирусной лаборатории компании «Доктор Веб» обнаружили троянца, который маскируется в каталоге Google Play под видом популярных приложений и подписывает пользователей Android на платные услуги, сообщает компания.
"Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play троянца Android.Click.245.origin, который по команде злоумышленников загружает сайты, где пользователей обманом подписывают на платные контент-услуги. В некоторых случаях оформление подписок выполняется автоматически после нажатия мошеннической кнопки для «скачивания» программ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники распространяли троянец под видом известных приложений, среди которых программа GetContact для звонков и работы с телефонными контактами, а также голосовой помощник Алиса, который встроен в приложения "Яндекса" и пока не доступен как отдельное ПО.
В настоящее время троянец удален из каталога Google Play. По информации «Доктор Веб», приложения-подделки успели установить свыше 20 тысяч пользователей.
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