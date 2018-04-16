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Абоненты «Мегафона» пожаловались на сбой
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Абоненты «Мегафона» пожаловались на сбой 

News.ru 44 минуты назад
В работе мобильного оператора «Мегафон» произошёл сбой, передаёт специализированный сервис Downdetector.
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