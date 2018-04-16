Создатель Telegram Павел Дуров предрек ухудшение качества жизни 15 млн россиян из-за блокировки мессенджера.
«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — написал Дуров на своей странице во «ВКонтакте».
По мнению Дурова, блокировка Telegram не снизит террористическую угрозу в России, так как «экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN».
При этом, по словам создателя Telegram, «национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook».
Павел Дуров/VK
Согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля, мессенджер подлежит блокированию на территории РФ до тех пор, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.
Утром в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку с магазинами приложений о том, чтобы Telegram был удален из списка предложений.