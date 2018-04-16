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«Данные россиян утекут в руки американцев»
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Дуров предрек утечку данных россиян в руки американцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что блокировка сервиса снизит национальную безопасность России и ухудшит качество жизни миллионов россиян. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».
В публикации Дуров описал основные, на его взгляд, последствия блокировки мессенджера. Помимо трудностей с получением доступа, блокировка может стать угрозой для пользователей.
«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», — написал он.
Террористическая угроза, считает Дуров, останется на прежнем уровне, так как злоумышленники продолжат пользоваться шифрованными каналами связи.
В своем официальном Twitter-аккаунте Дуров назвал Россию авторитарным государством и обвинил правительство в том, что оно применяет законы выборочно.
«Говорят, что авторитарные правительства (например, Россия) пытаются блокировать Telegram за шифрование, но, когда речь идет о других приложениях для обмена зашифрованными сообщениями, они более расслаблены», — отметил Дуров.
16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 13 апреля суд постановил ограничить доступ к сервису за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.
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