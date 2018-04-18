Искусственный интеллект сможет отделять голоса от постороннего шума

Инженеры Google создали технологию на основе машинного обучения, позволяющую идентифицировать голоса определенных людей на фоне посторонних шумов. Система воспроизводит так называемый «эффект вечеринки», когда человек в шумной людной комнате распознает голос исключительно своего собеседника.

Технология Google анализирует движения лицевых мышц и выделяет голоса говорящих людей в определенные аудиодорожки, позволяя сфокусироваться на одном источнике звука. Инженеры компании обработали более ста тысяч видеолекций и разговоров на видеохостинге YouTube, смешав их с фоновым шумом. Далее в Google обучили искусственный интеллект считыванию лиц людей, дальнейшему изолированию их голосов и подавлению посторонних шумов.

Как итог, на выходе мы имеем систему, способную улавливать голос отдельных людей в режиме реального времени. В компании сейчас занимаются интеграцией системы «в различные продукты Google». Новую разработку, к примеру, можно использовать для улучшения качества видеозвонков.