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Искусственный интеллект сможет отделять голоса от постороннего шума
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Искусственный интеллект сможет отделять голоса от постороннего шума 

Gizmonews 18 апреля 2018
Фото: Gizmonews
Инженеры Google создали технологию на основе машинного обучения, позволяющую идентифицировать голоса определенных людей на фоне посторонних шумов. Система воспроизводит так называемый «эффект вечеринки», когда человек в шумной людной комнате распознает голос исключительно своего собеседника.
Технология Google анализирует движения лицевых мышц и выделяет голоса говорящих людей в определенные аудиодорожки, позволяя сфокусироваться на одном источнике звука. Инженеры компании обработали более ста тысяч видеолекций и разговоров на видеохостинге YouTube, смешав их с фоновым шумом. Далее в Google обучили искусственный интеллект считыванию лиц людей, дальнейшему изолированию их голосов и подавлению посторонних шумов.
Как итог, на выходе мы имеем систему, способную улавливать голос отдельных людей в режиме реального времени. В компании сейчас занимаются интеграцией системы «в различные продукты Google». Новую разработку, к примеру, можно использовать для улучшения качества видеозвонков.
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