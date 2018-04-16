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Дуров сделал заявление после начала блокировки Telegram 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Павел Дуров/durov/vk.com
Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал начало блокировки мессенджера в России. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Он заявил, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.
«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал Дуров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по блокировке мессенджера Telegram в России будут реализовываться и назвал преждевременными разговоры об эффективности технологических мер.
Сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок.
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