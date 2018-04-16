Дуров сделал заявление после начала блокировки Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал начало блокировки мессенджера в России . Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Он заявил, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал Дуров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по блокировке мессенджера Telegram в России будут реализовываться и назвал преждевременными разговоры об эффективности технологических мер.

Сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок.