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Дуров рассказал о последствиях блокировки мессенджера Telegram
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Дуров рассказал о последствиях блокировки мессенджера Telegram 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
По его словам, это не только ухудшит качество жизни 15 млн россиян, но и поставит под угрозу национальную безопасность России.
«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет от нейтральной в РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook», — написал он в «ВКонтакте».
Помимо этого, по мнению бизнесмена, решение о блокировке мессенджера никак не скажется на уровне террористической угрозы в России.
«Экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN», — предположил Павел Дуров.
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки системы мгновенного обмена сообщениями на основании решения Таганского суда Москвы.
Комментируя ситуацию, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сказал:
«Конституция и законодательство Российской Федерации защищают основные права человека, в том числе, право на тайну переписки. Но они же стоят на страже безопасности человека и общества. Своим нежеланием соблюдать Законы Российской Федерации руководство «Телеграм» само спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Напомню, именно через эту систему координировали свои действия террористы, устроившие теракт в петербургском метро год назад.
Суд четко указал: если «Телеграм» выполнит требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, то блокировка будет снята».
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