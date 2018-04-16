Дуров рассказал о последствиях блокировки мессенджера Telegram

По его словам, это не только ухудшит качество жизни 15 млн россиян, но и поставит под угрозу национальную безопасность России

«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет от нейтральной в РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook», — написал он в «ВКонтакте».

Помимо этого, по мнению бизнесмена, решение о блокировке мессенджера никак не скажется на уровне террористической угрозы в России.

«Экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN», — предположил Павел Дуров

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки системы мгновенного обмена сообщениями на основании решения Таганского суда Москвы

«Конституция и законодательство Российской Федерации защищают основные права человека, в том числе, право на тайну переписки. Но они же стоят на страже безопасности человека и общества. Своим нежеланием соблюдать Законы Российской Федерации руководство «Телеграм» само спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Напомню, именно через эту систему координировали свои действия террористы, устроившие теракт в петербургском метро год назад.