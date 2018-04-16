Роскомнадзор против дополнительных ограничений для VPN-сервисов 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что ведомство не поддерживает инициативу о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, пишет РИА Новости.
Ранее идея законодательно запретить использование VPN-сервисов возникла в Госдуме. Жаров считает, что существующих ограничений достаточно, так как ограничить доступ ко всем сервисам все равно невозможно. Сейчас под запрет попадают сервисы, которые позволяют пользователям заходить на сайты из реестра запрещенных.
В прошлую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в РФ в связи с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ. Процедура блокировки началась сегодня.
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