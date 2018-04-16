Ещё
Роскомнадзор против дополнительных ограничений для VPN-сервисов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор против дополнительных ограничений для VPN-сервисов 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал, что ведомство не поддерживает инициативу о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, пишет РИА Новости.
Ранее идея законодательно запретить использование VPN-сервисов возникла в Госдуме. Жаров считает, что существующих ограничений достаточно, так как ограничить доступ ко всем сервисам все равно невозможно. Сейчас под запрет попадают сервисы, которые позволяют пользователям заходить на сайты из реестра запрещенных.
В прошлую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в РФ в связи с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ. Процедура блокировки началась сегодня.
Telegram раздора. Почему государство добивается контроля мессенджеров?
В чем причина спора вокруг сервиса Telegram и почему государство хочет контролировать мессенджеры. Подробнее.
Аргументы и Факты: последние новости
Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России Юристы Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера Песков заявил, что Кремль найдет замену Telegram, если его заблокируют
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки286
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии127
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение65
Центробанк поменял планы81
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение