Роскомнадзор против дополнительных ограничений для VPN-сервисов

Ранее идея законодательно запретить использование VPN-сервисов возникла в Госдуме . Жаров считает, что существующих ограничений достаточно, так как ограничить доступ ко всем сервисам все равно невозможно. Сейчас под запрет попадают сервисы, которые позволяют пользователям заходить на сайты из реестра запрещенных.

В прошлую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в РФ в связи с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ . Процедура блокировки началась сегодня.

Telegram раздора. Почему государство добивается контроля мессенджеров?

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