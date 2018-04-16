Дуров высказался о блокировке Telegram

Дуров: Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки

Создатель Telegram Павел Дуров , комментируя начало блокировки мессенджера в России , заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал он «ВКонтакте».

По словам Дурова, в результате блокировки Telegram качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, а террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне.

«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по исполнению решения суда о блокировке Telegram будут реализовываться.