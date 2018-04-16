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Дуров высказался о блокировке Telegram
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Дуров: Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.
«Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», — написал он «ВКонтакте».
По словам Дурова, в результате блокировки Telegram качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, а террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне.
«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдёт из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по исполнению решения суда о блокировке Telegram будут реализовываться.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.
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