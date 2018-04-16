«Десктопы перестают быть основным устройством для выхода в Сеть»

Он отметил рост числа пользователей мобильного интернета, назвав это явление технической революцией. Никифоров напомнил, что в 2012 году только 12% россиян выходили в Сеть с помощью смартфона, а в 2018-м этот показатель составляет 70%. Объем мобильного трафика за это время увеличился на 90%Комментирует эксперт IT-индустрии, генеральный директор REG.RU Алексей Королюк

«Действительно, в последнее время появляется много новостей о том, что россияне стали делать больше покупок со смартфонов, потреблять все больше видеоконтента через мобильные устройства и т. п. Все чаще точкой выхода в сеть становятся именно смартфоны, а не десктопы. И такая тенденция характерна отнюдь не только для России , но и для развивающихся рынков в целом.

В интернет стали активно приходить люди старшего поколения и именно через мобильные устройства. Условно устаревшие модели достаются им от детей и внуков, которые приобретают новые устройства. Но безусловно, нельзя не отметить в целом растущую доступность смартфонов для любых групп населения.

В перспективе создателям различных онлайн-сервисов и платформ не избежать их оптимизации с учетом потребностей более зрелого поколения. Сервисы станут проще, понятнее и удобнее для непрофессионалов, а в тренде будут монопродукты. В результате, используя лишь мобильные устройства, молодая (с точки зрения пользовательского опыта) аудитория буквально в один клик сможет получить результат в рамках сервиса или услуги».