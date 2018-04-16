Ещё
«Десктопы перестают быть основным устройством для выхода в Сеть»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Десктопы перестают быть основным устройством для выхода в Сеть» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Он отметил рост числа пользователей мобильного интернета, назвав это явление технической революцией. Никифоров напомнил, что в 2012 году только 12% россиян выходили в Сеть с помощью смартфона, а в 2018-м этот показатель составляет 70%. Объем мобильного трафика за это время увеличился на 90%Комментирует эксперт IT-индустрии, генеральный директор REG.RU Алексей Королюк:
«Действительно, в последнее время появляется много новостей о том, что россияне стали делать больше покупок со смартфонов, потреблять все больше видеоконтента через мобильные устройства и т. п. Все чаще точкой выхода в сеть становятся именно смартфоны, а не десктопы. И такая тенденция характерна отнюдь не только для России, но и для развивающихся рынков в целом.
В интернет стали активно приходить люди старшего поколения и именно через мобильные устройства. Условно устаревшие модели достаются им от детей и внуков, которые приобретают новые устройства. Но безусловно, нельзя не отметить в целом растущую доступность смартфонов для любых групп населения.
В перспективе создателям различных онлайн-сервисов и платформ не избежать их оптимизации с учетом потребностей более зрелого поколения. Сервисы станут проще, понятнее и удобнее для непрофессионалов, а в тренде будут монопродукты. В результате, используя лишь мобильные устройства, молодая (с точки зрения пользовательского опыта) аудитория буквально в один клик сможет получить результат в рамках сервиса или услуги».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Microsoft заблокировала самый известный торрент-трекер Дуров рассказал, как обойти блокировку Telegram В Крыму перед блокировкой Telegram начали тестировать собственный мессенджер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки322
Трамп предъявил России новое обвинение87
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии131
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Центробанк поменял планы84
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение