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Дуров пообещал продолжить защищать право россиян на тайну переписки
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Дуров пообещал продолжить защищать право россиян на тайну переписки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
TELEGRAM ПРОДОЛЖИТ ОТСТАИВАТЬ ПРАВО НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ РОССИЯН — ДУРОВ, КОММЕНТИРУЯ БЛОКИРОВКУ МЕССЕНДЖЕРА В РОССИИ
РИА НОВОСТИ
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