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Роскомнадзор в течение дня направит запросы в App Store и Google Play с требованием удалить Telegram
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Роскомнадзор в течение дня направит запросы в App Store и Google Play с требованием удалить Telegram 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена сегодня, 16 апреля, направить запросы в магазины App Store и Google Play с требованием удалить мессенджер Telegram. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роскомнадзора.
«Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram», — сказали в пресс-службе. ​
Ранее ведомство сообщило, что информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа.
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 Ещё 15 источников 
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