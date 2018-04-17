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Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений
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Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Говорит Москва
Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — заявили в РКН.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по исполнению решения суда о блокировке мессенджера будут реализовываться.
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