Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений 

Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — заявили в РКН.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по исполнению решения суда о блокировке мессенджера будут реализовываться.