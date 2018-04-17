Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений

Роскомнадзор направил в Apple Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — заявили в РКН.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.