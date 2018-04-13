Ещё
Telegram вышел на первое место по популярности среди бесплатных приложений в App Store
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegram вышел на первое место по популярности среди бесплатных приложений в App Store 

BFM.RU 13 апреля 2018
Telegram в пятницу стал самым популярным бесплатным приложением в онлайн-магазине App Store, передает «Интерфакс».
В разделе «Топ бесплатных приложений» магазина для пользователей системы iOS он сейчас занимает первое место.
При этом в онлайн-магазине Google Play, предназначенном для владельцев устройств с операционной системой Android, приложение занимает только седьмое место среди бесплатных приложений.
Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. «Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья.
Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
BFM.RU: последние новости
Telegram удалят из всех магазинов приложений Пользователи Telegram узнали о начале блокировки через Telegram Обход блокировки Telegram — игра с законом?
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки286
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии127
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение65
Центробанк поменял планы81
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение