Telegram вышел на первое место по популярности среди бесплатных приложений в App Store

Telegram в пятницу стал самым популярным бесплатным приложением в онлайн-магазине App Store, передает «Интерфакс» В разделе «Топ бесплатных приложений» магазина для пользователей системы iOS он сейчас занимает первое место. При этом в онлайн-магазине Google Play, предназначенном для владельцев устройств с операционной системой Android, приложение занимает только седьмое место среди бесплатных приложений. Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России . «Решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья. Согласно решению суда, ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.