5 платных приложений с большой скидкой. Это временно

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В материал попали интересная тактическая стратегия, динамичное космическое приключение, мультяшный квест с головоломками, приключение повышенной сложности, классическая пошаговая РПГ.

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Dungeon Rushers — интересная тактическая стратегия

Удачное комбо из пошаговой тактической стратегии и приключенческого исследования подземелий, в котором вам нужно собрать команду из ярких персонажей и разбить армию злобных монстров.

По ходу игрового процесса вы будете прокачивать своих героев, искать новые лица, собирать экипировку и пытаться разобраться с большим и мудреным деревом навыков каждого персонажа.

У игры приятная двумерная графика, продвинутая система крафта, полная юмора сюжетная линия, а также высокая реиграбельность (у вас есть возможность пройти кампанию целиком на более высокой сложности).

А еще в Dungeon Rushers вы можете построить собственное подземелье с ловушками, чтобы ваши друзья попытались пройти его и получить награду. Вы сможете сделать то же самое.

Скачать в App Store (299 > 75 руб. + покупки)

Evergrow — динамичное космическое приключение

Неординарное космическое приключение с принципиально новой реалистичной физической моделью, в котором вы будете помогать фантастическому существу искать части самого себя и становиться все больше и больше.

На космических просторах игры вы встретитесь с черными дырами и многими другими препятствиями, которые будут мешать вам в прохождении и испытывать ваши нервы на прочность.

У Evergrow приятная минималистичная графика и тонна юмора, которая будет сопровождать вас на протяжении развития сюжетной линии.

Скачать в App Store (299 > 229 руб.)

A Bleaker Predicklement — мультяшный квест с головоломками

События игры происходят в конце XIX века в центре Викторианского Лондона, который уже готов захватить вас целой вереницей интересных приключений с привкусом квеста.

Вы будете изучать темные аллеи, общаться с подозрительными личностями, раскрывать тайные махинации и настоящие преступные заговоры, которые угрожают этому сказочному месту.

Игра прекрасно анимирована в мультипликационном стиле, в ней бесконечное количество шуток-прибауток, которые вдохновлены фильмами студии «Хаммер Филмс», викторианскими детективами и комик-труппой «Монти Пайтон».

A Bleaker Predicklement — это что-то среднее между увлекательной повестью и настоящей головоломкой, которая займет не один час вашего времени.

Скачать в App Store (299 > 149 руб.)

Out There: Ω Edition — приключение повышенной сложности

В игре вы примете участие в роли астронавта, который очнулся от криогенного сна не в Солнечной системе, а в неизвестном отдаленном секторе галактики. Он не знает, что делать, куда податься и вообще как быть.

На протяжении ваших приключений, которые будут наполнены тайнами и опасностями, вы постараетесь сделать самое главное — выжить в условиях, которые для этого не предназначены.

Сюжетная линия приключения поможет вам разобраться, что на самом деле происходит в галактике. Уверен, вы удивитесь глобальному замыслу разработчиков.

До установки Out There: Ω Edition учтите, что игра не предназначена для того, чтобы просто скоротать время. Это хардкорное развлечение, и лучше вам сначала поискать удачные стратегии его прохождения.

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The Quest — классическая пошаговая РПГ Когда я впервые попробовал эту игру, вспомнил проект Legacy, который с огромным удовольствием проходил на своей Nokia 6630. В те времена это было нечто, на уроках в старших классах РПГ заходила отлично.

Это пошаговая тактическая ролевая игра в фэнтезийном ретро-сеттинге, с видом из глаз и пиксельной графикой. По сюжету вы должны спасти королевство от призрачной угрозы, но это не так и важно. Куда любопытнее горы мертвых врагов, которые вы оставите после себя.

The Quest наполнена магией, мистикой, оружием, приключениями, неординарной фантазией и часами интересного геймплея.

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