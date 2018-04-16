5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки)

5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) Первая подборка временно бесплатных приложений на этой неделе. Поспешите, каждое из них может стать платным в любой момент, поэтому скачивайте понравившиеся без раздумий.

В подборку попали неординарные структурированные заметки, удобная замена стандартного «Календаря», планировщик для семейного бюджета, личный трекер потребления жидкости и скриншотер для целых интернет-страниц.

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Обязательно дочитайте статью до конца, чтобы получить возможность скачать еще 3 полезных платных приложения бесплатно.

Boximize — неординарные структурированные заметки

Разработчики этого мобильного приложения предлагают посмотреть на привычные заметки с другой стороны. Они создали альтернативу, которая вместо банальных текстовых записей использует структурированные юниты.

С помощью этой программы вы сможете создать заметку с конкретными полями, которые сумеете назвать и наполнить по личному усмотрению. Иногда это очень удобно.

Есть даже встроенная библиотека шаблонов. Вот некоторые:

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Расходы

Я воспринимаю этот инструмент как удобный менеджер для задач. Например, с помощью него я бы с удовольствием фиксировал свои рабочие цели по iPhones.ru и другим сайтам. Но не стану.

Разработчики Boximize допустили огромную огромную ошибку. Они предлагают только версию программы для iPhone и iPad, но не дают нормального доступа к редактированию информации с Mac.

Уверен, подобное мнение не только у меня, но и у многих других пользователей. Мы уже живем в мире не приложений, а сервисов, но об этом подробнее поговорим в отдельном материале.

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Pod Calendar — удобная замена стандартного «Календаря»

Интересная альтернатива для стандартного «Календаря», который встроен в iOS. Каких-то особенных возможностей программа не предлагает, но мне понравилось, как разработчики подошли к ее интерфейсу.

С помощью меню, которое выезжает слева, вы можете настраивать два поля: отображение дат и список дел по конкретному дню.

Сверху может показываться перечень дат этой недели или всего месяца, а в нижней — расписание или банальный перечень дел. Более того, у вас есть возможность развернуть на весь экран подробный список дел по каждому дню в месяце.

Pod Calendar работает с сервисами Google , Exchange и iCloud.

Из интересных возможностей приложения: интеграция с напоминаниями из одноименного приложения, перечень мероприятий из Facebook.

Скачать в App Store (75 руб. > бесплатно)

Home Budget Plan Pro — планировщик для семейного бюджета

Примитивное приложение, которое поможет вам спланировать семейный бюджет. Все его возможности разделены между 3 меню:

Ввод данных по вашим доходам и расходам с разделением по категориям.

Результаты вычислений, которые состоят из сумм по расходам и доходам, разнице между ними. Здесь же все расходы можно посмотреть более подробно с помощью круговой диаграммы.

Редактирование полей первого меню.

Несмотря на банальность, идея у Home Budget Plan Pro адекватная. С помощью него вы действительно сможете расписать все свои расходы и доходы в рамках семейного бюджета, и это значительно упростит вам жизнь в дальнейшем.

Тем не менее, реализация приложения мне не понравилась. У него настолько топорный интерфейс, что пользоваться чем-то подобным в 2018 году просто не хочется даже бесплатно.

Или вам понравился?

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Hydrate — личный трекер потребления жидкости

Приложение, которое поможет контролировать, сколько жидкости вы пьете. На английском, но интерфейс удобный.

Есть мнение, что такой софт не нужен, но я не согласен. Неоднократно попадал в ситуацию, когда во время напряженной работы кроме кружки кофе в меня ничего не попадало за целый день. Это неправильно.

С Hydrate вы спланируете количество жидкости, которое нужно выпивать каждый день и увидите статистику за неделю.

Скачать в App Store (75 руб. > бесплатно)

Screenshot — скриншотер для целых интернет-страниц

У приложения очень простая идея, но очень крутая реализация. Оно предназначено для того, чтобы сделать скриншот любой страницы в интернете целиком.

Вам нужно просто ввести адрес и нажать на кнопку «Старт». Приложение тут же загрузит страничку и превратит ее в изображение, которым вы сможете поделиться с кем угодно. И это бывает очень удобно.

Среди дополнительных возможностей программы хочется выделить создание QR-кода, в котором будет зашифрован адрес любой интернет-страницы.

Скачать в App Store (15 руб. > бесплатно + покупки)

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