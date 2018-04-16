Китайская соцсеть Sina Weibo разрешила «гей-контент» после массовых протестов пользователей 

Китайская популярная соцсеть Sina Weibo (аналог Twitter) отменила запрет на публикацию пользователями сообщений, связанных с темой однополых отношений. Об этом сообщает
руководство
соцсети.
В сообщении сказано, что запрет «больше не будет применяться к гомосексуальному контенту». «Мы благодарим всех за обсуждение и предложения», — добавили в соцсети.
Ранее, 13 апреля, Sina Weibo объявила о начале масштабной кампании по чистке контента. В частности, речь шла о публикациях, содержащих фото— и видеоизображения, а также тексты, связанные с порнографией, насилием и гомосексуальностью.
В соцсети объяснили это желанием создать «безоблачную и гармоничную среду». Отмечалось, что с момента начала действия запрета блокировке подверглись уже более 50 тысяч сообщений.
Решение соцсети вызвало возмущение пользователей. Они выразили свою позицию путем публикации многочисленных сообщений, сопровожденных тегами #Ягей (#我是同性恋#) и #Янарушаюзакон (#我违法#), сообщает сайт
WhatsOnWeibo.com. Некоторые пользователи также использовали в тегах ругательства в адрес соцсети, утверждает
Шквал протестных постов вынудил руководство Sina Weibo пересмотреть свою позицию. В результате 16 апреля было объявлено, что запрет, касающийся «гей-публикаций», отменен. При этом ограничения, введенные в отношении другого контента, включая порнографию, остаются в силе.
В статье BBC говорится, что введение ограничений в соцсети объяснять ужесточением местных законов, касающихся интернета. Соответствующие реформы были проведены еще в прошлом году, но реакция Sina Weibo последовала почему-то только теперь.
Что касается гомосексуальных отношений, то они был декриминализированы в КНР еще в 1997 году. Власти страны официально не выступают «ни против, ни за» подобные отношения. Тем не менее во многих частях КНР по-прежнему преобладают консервативные взгляды на сексуальную жизнь.