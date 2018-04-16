Китайская соцсеть Sina Weibo разрешила «гей-контент» после массовых протестов пользователей

Китайская популярная соцсеть Sina Weibo (аналог Twitter) отменила запрет на публикацию пользователями сообщений, связанных с темой однополых отношений. Об этом сообщает

руководство

соцсети.

В сообщении сказано, что запрет «больше не будет применяться к гомосексуальному контенту». «Мы благодарим всех за обсуждение и предложения», — добавили в соцсети.

Ранее, 13 апреля, Sina Weibo объявила о начале масштабной кампании по чистке контента. В частности, речь шла о публикациях, содержащих фото— и видеоизображения, а также тексты, связанные с порнографией, насилием и гомосексуальностью.

В соцсети объяснили это желанием создать «безоблачную и гармоничную среду». Отмечалось, что с момента начала действия запрета блокировке подверглись уже более 50 тысяч сообщений.

Решение соцсети вызвало возмущение пользователей. Они выразили свою позицию путем публикации многочисленных сообщений, сопровожденных тегами #Ягей (#我是同性恋#) и #Янарушаюзакон (#我违法#), сообщает сайт

WhatsOnWeibo.com. Некоторые пользователи также использовали в тегах ругательства в адрес соцсети, утверждает

Шквал протестных постов вынудил руководство Sina Weibo пересмотреть свою позицию. В результате 16 апреля было объявлено, что запрет, касающийся «гей-публикаций», отменен. При этом ограничения, введенные в отношении другого контента, включая порнографию, остаются в силе.

В статье BBC говорится, что введение ограничений в соцсети объяснять ужесточением местных законов, касающихся интернета. Соответствующие реформы были проведены еще в прошлом году, но реакция Sina Weibo последовала почему-то только теперь.