Apple напомнила о предстоящих нововведениях в Mac App Store

C 1 июня все новые приложения и обновления существующих программ должны поддерживать 64-битную архитектуру.

Кроме того, Apple также рассказала о нововведении пользователям. Со вчерашнего дня многие начали получать уведомления о несовместимости macOS 10.13.4 с 32-битными приложениями. Сообщение появляется при первом запуске соответствующей программы.

Как найти 32-битные программы

Заходим в раздел «Об этом Mac».

Дальше идём в «Отчет о системе».

Переходим в раздел «Информация о системе».

В левой части окна найдите «ПО», а в нем «Программы». Подождите некоторое время, пока система не отобразит список всех установленных приложений.

Здесь будут отмечены все 32-битные и 64-битные приложения. В этом списке также будут программы от Apple — они, конечно же, получат обновление. В данном случае нужно просматривать приложения от сторонних разработчиков.