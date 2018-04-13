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Apple напомнила о предстоящих нововведениях в Mac App Store
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Apple напомнила о предстоящих нововведениях в Mac App Store 

Apple Insider 13 апреля 2018
Фото: Apple Insider
C 1 июня все новые приложения и обновления существующих программ должны поддерживать 64-битную архитектуру.
Кроме того, Apple также рассказала о нововведении пользователям. Со вчерашнего дня многие начали получать уведомления о несовместимости macOS 10.13.4 с 32-битными приложениями. Сообщение появляется при первом запуске соответствующей программы.
Как найти 32-битные программы
Заходим в раздел «Об этом Mac».
Дальше идём в «Отчет о системе».
Переходим в раздел «Информация о системе».
В левой части окна найдите «ПО», а в нем «Программы». Подождите некоторое время, пока система не отобразит список всех установленных приложений.
Здесь будут отмечены все 32-битные и 64-битные приложения. В этом списке также будут программы от Apple — они, конечно же, получат обновление. В данном случае нужно просматривать приложения от сторонних разработчиков.
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