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Эксперт оценил шансы Роскомнадзора заблокировать VPN
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Эксперт оценил шансы Роскомнадзора заблокировать VPN 

ИД «Собеседник» 42 минуты назад
IT-эксперт Антон Меркуров заявил, что у Роскомнадзора нет возможности ограничить доступ к VPN.
Слова эксперта приводит «Говорит Москва». Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о начале блокировки мессенджера Telegram на территории России. Также известно, что глава ведомства Александр Жаров заявил о намерении блокировать пути обхода для пользования мессенджером.
По мнению партнера компании B2Chain Антона Меркурова, попытки блокировать VPN являются бесполезными: «VPN нельзя заблокировать, это просто технология, и её нельзя отменить приказом Роскомнадзора или законом Государственной думы. Поэтому, если и будут блокировать, то только какие-то крупные большие адреса. Да, окончательно разломали сегмент, поэтому что-то крупное и большое заблокировать можно, остальных это не коснётся. Если коснётся — VPN тоже будут менять свои адреса, и в итоге Роскомнадзору придётся заблокировать весь интернет».
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