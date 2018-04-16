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Когда мы начали гуглить? Краткая история Google
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Когда мы начали гуглить? Краткая история Google 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
А вы знали, что один из основателей Google родом из СССР? Когда появилась поисковая система и давно ли мы «гуглим», разберемся вместе с CHIP. Предшественником Google был BackRub, запущенный в 1996 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином.
Год спустя, 15 сентября 1997 года система была переименована в Google. Сегрей Брин родился в 1973 году в Москве, но мигрировал в США, где и вырос. Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились во время обучения в Стэнфордском университете. Внешний вид сайта при этом практически не изменился. Тем не менее, его функционал сайта постоянно расширялся и пополнялся новыми возможностями, такими как поиск изображений и видео или навигационная служба Maps.
19 августа 2004 года компания Google впервые начала продавать акции на бирже.
Материнская компания Google называется Alphabet Inc. А в этой статье мы рассказываем о пяти самых забавных пасхалках в поисковике Google.
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