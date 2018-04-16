Когда мы начали гуглить? Краткая история Google

Сергеем Брином. А вы знали, что один из основателей Google родом из СССР? Когда появилась поисковая система и давно ли мы «гуглим», разберемся вместе с CHIP. Предшественником Google был BackRub, запущенный в 1996 году Ларри Пейджем

Год спустя, 15 сентября 1997 года система была переименована в Google. Сегрей Брин родился в 1973 году в Москве , но мигрировал в США , где и вырос. Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились во время обучения в Стэнфордском университете. Внешний вид сайта при этом практически не изменился. Тем не менее, его функционал сайта постоянно расширялся и пополнялся новыми возможностями, такими как поиск изображений и видео или навигационная служба Maps.

19 августа 2004 года компания Google впервые начала продавать акции на бирже.

Материнская компания Google называется Alphabet Inc. А в этой статье мы рассказываем о пяти самых забавных пасхалках в поисковике Google.