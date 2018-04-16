Ещё
«Яндекс» рассчитывает начать продажи наружной рекламы на платформе Директа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» рассчитывает начать продажи наружной рекламы на платформе Директа 

Rambler News Service 1 час назад
«Яндекс» планирует начать продавать рекламу на щитах наружной рекламы на платформе Директ, сообщил RNS коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. Сроков запуска продаж наружной рекламы на Директе он не назвал.
«Все те эксперименты, которые мы делаем с наружной рекламой, рано или поздно приведут к тому, что покупка рекламы на щитах наружной рекламы станет доступна в Директе, — сообщил Сивков.
В понедельник «Яндекс» представил новую концепцию Директа, которая предполагает работу со всеми рекламными форматами в одном интерфейсе, уточнили в пресс-службе интернет-компании.
«Яндекс представил новую концепцию развития Директа. Из сервиса для размещения контекстной рекламы он превращается в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в Директе будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов», — сообщили в пресс-службе «Яндекс».
Rambler News Service: последние новости
Левин: решение суда по Telegram – ответная мера на демонстративное невыполнение мессенджером законов РФ В Group-IB предупредили о рисках использования VPN для обхода блокировки Telegram Адвокаты Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии229
Россиянин уехал на дачу и пожалел26
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Центробанк поменял планы27
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение