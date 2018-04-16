«Яндекс» рассчитывает начать продажи наружной рекламы на платформе Директа 

«Яндекс» планирует начать продавать рекламу на щитах наружной рекламы на платформе Директ, сообщил RNS коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. Сроков запуска продаж наружной рекламы на Директе он не назвал.
«Все те эксперименты, которые мы делаем с наружной рекламой, рано или поздно приведут к тому, что покупка рекламы на щитах наружной рекламы станет доступна в Директе, — сообщил Сивков.
В понедельник «Яндекс» представил новую концепцию Директа, которая предполагает работу со всеми рекламными форматами в одном интерфейсе, уточнили в пресс-службе интернет-компании.
«Яндекс представил новую концепцию развития Директа. Из сервиса для размещения контекстной рекламы он превращается в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в Директе будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов», — сообщили в пресс-службе «Яндекс».