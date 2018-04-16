«Яндекс» рассчитывает начать продажи наружной рекламы на платформе Директа

«Яндекс» планирует начать продавать рекламу на щитах наружной рекламы на платформе Директ, сообщил RNS коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков . Сроков запуска продаж наружной рекламы на Директе он не назвал.

«Все те эксперименты, которые мы делаем с наружной рекламой, рано или поздно приведут к тому, что покупка рекламы на щитах наружной рекламы станет доступна в Директе, — сообщил Сивков.

В понедельник «Яндекс» представил новую концепцию Директа, которая предполагает работу со всеми рекламными форматами в одном интерфейсе, уточнили в пресс-службе интернет-компании.

«Яндекс представил новую концепцию развития Директа. Из сервиса для размещения контекстной рекламы он превращается в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в Директе будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов», — сообщили в пресс-службе «Яндекс».