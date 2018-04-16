Радости скупые телеграм (м) ы 

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы за 19 минут рассмотрел иск Роскомнадзора (государственное цензурное ведомство) к администрации мессенджера Telegram в связи с тем, что Telegram отказался предоставить ФСБ «ключи шифрования» для беспрепятственного прочтения сообщений в мессенджере. В судебном процессе в качестве заинтересованного лица участвовала ФСБ. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно объявлял, что нарушать конституционное право граждан России на тайну переписки его компания не будет и остался верен своему слову. Но реальная причина действий двух спецслужб заключалась не в намерении нарушить тайну переписки как таковую (она давно для них не существует), а в том, что за буквально год с небольшим Telegram стал крупнейшим и самым влиятельным в России распространителем неподцензурной политической информации. В Telegram люди стали распространять и получать правду. Ничего более смертельного, чем правда, для нынешних властей России не существует. Последовательность Павла Дурова в защите институтов свободы вызывает восхищение. Воля одного принципиального гражданина при поддержке сторонников расставляет все точки над «i» и восстанавливает естественную систему ценностных координат, главная из которых — право человека на свободу. Павел Дуров — один из немногих в России предпринимателей, кто смог создать не просто конкурентоспособный, а бесспорно лидирующий на мировом рынке информационных и коммуникационных технологий продукт. При нормальном устройстве государства Дуров был бы официальной гордостью России (как Эстония гордится разработкой скайпа) и представлял бы нашу страну на мировых форумах IT-индустрии. Образно говоря, не «Газпром» — национальное достояние России, а Павел Дуров и его гениальные продукты, свободно вошедшие в жизнь десятков миллионов людей. Его самая известная в России разработка — социальная сеть «ВКонтакте» даже после криминального отъема её от Дурова сохранила позиции на рынке и остаётся социальной сетью №1 в России. А ведь уже тогда причина гонений была именно политической — Дуров отказался предоставить ФСБ доступ к страницам критично настроенных к власти граждан. Бизнес отняли, Дуров вынужденно уехал из России и создал Telegram. // Телеграм-канал Льва ШлосбергаПавел рассказал позже прессе, что идея нового приложения появилась ещё в 2011 году, когда к его двери приходили спецназовцы. Он осознал, что у него нет безопасного способа коммуникации. Когда незваные «гости» ушли, Дуров написал брату Николаю. Сервис Telegram построен на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной именно братом Павла — Николаем Дуровым. Первый клиент Telegram был представлен 14 августа 2013 года. Поначалу Telegram был только системой обмена сообщениями, и это никого не волновало. Компания продвигалась по миру стремительно, как электронное письмо. В феврале 2016 года Павел Дуров заявил, что мессенджером пользуются уже более 100 миллионов человек, при этом сервис доставляет около 15 миллиардов сообщений ежедневно. Сегодня — уже свыше 200 миллионов, 600 тысяч новых пользователей регистрируются ежедневно.22 ноября 2016 года разработчиками был запущен проект Telegraph — блог-платформа, бесплатный издательский инструмент, который позволяет создавать публикации, обзоры, размещать фотографии. Многие мировые СМИ стали им пользоваться.15 мая 2017 года стало известно о том, что десктопная версия Telegram получила возможность совершать защищенные от внешнего доступа звонки.16 мая 2017 года администрация Telegram заявила, что не будет предоставлять информацию о своих пользователях российским госорганам.28 июня 2017 года Роскомнадзор принудительно внёс программу в «Реестр распространителей информации».27 сентября 2017 года Павел Дуров сообщил о поступившем ещё 14 июля требовании ФСБ предоставить «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», а также о последующем составлении административного протокола за невыполнение этого требования.16 октября 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений в отношении 6 номеров, которые используют мессенджер. Комментируя ситуацию, Павел Дуров заявил, что считает требования ФСБ по доступу к Telegram противоречащими Конституции РФ.20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки Telegram. В тот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации ФСБ в течение 15 дней. Павел Дуров спокойно заявил об отказе выдать ФСБ ключи шифрования переписки в Telegram: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим частные данные пользователей, ни к чему не приведут. Telegram защищает свободу и конфиденциальность».13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, удовлетворив иск Роскомнадзора, причём обратил решение к немедленному исполнению, ссылаясь на необходимость сделать это «в целях защиты прав граждан России». Очевидно, речь шла о странном праве граждан России на взлом их частной переписки. Преследование Telegram стало возможным на основании так называемого «пакета Яровой» — маразматического по существу законодательного намордника и ошейника, спешно сооруженного российскими властями в июле 2016 года с целью организации тотальной политической слежки за всей коммуникацией граждан.Telegram совершенно внезапно оказался для властей России неприступным корабликом свободы слова. Самим фактом своего существования Telegram разрушил и сделал бессмысленным почувствовавшую себя всесильной и всевластной российскую государственную цензуру. Политические каналы в Telegram стали проявлением свободы слова и свободы массовой информации. // Телеграм-канал «Псковской губернии» Уничтожив за 18 лет практически всю независимую прессу, Российское государство отвыкло от того, что кто-то где-то может называть вещи своими именами, без цензуры и без купюр. Что где-то для сотен тысяч читателей в свободном доступе может публиковаться детальная доказательная информация о преступлениях высших должностных лиц, тотальной коррупции, по сути — мафиозном устройстве всей российской власти, сверху донизу. И не просто публиковаться, а сопровождаться при этом публичными политически оценками самого жесткого рода. Вора в политических каналах Telegram называют вором. Убийцу — убийцей. Подонка — подонком. Российские власти от такого отвыкли, а по сути дела и не привыкали — не с чем было привыкать. Проблема стала для властей политической и общенациональной: число пользователей Telegram в России ещё в 2017 году достигло 10 миллионов человек. Для пользователей мессенджера работа Telegram без видимых усилий превращает в труху горы государственной пропаганды и лжи. Правда — самая смертельная политическая инъекция для российских властей. Что делать с правдой, которую невозможно остановить, власти России не знают. И власти поступили по советской привычке: решили запретить Telegram. Тут и настал момент истины: решение российского, прости, господи, суда о блокировке Telegram практически невыполнимо. Российское государство с дубиной оскалившегося питекантропа в руках пошло на бой с технологически безупречной и поэтому всесильной сетью. Выиграть этот бой оно не сможет никогда. Поэтому на глазах всего мира всесильный Роскомнадзор в зале Таганского суда превратился в Роскомпозор. Чтобы понять это, российским властям было достаточно поинтересоваться аналогичным опытом тоталитарного Ирана, где более 40 миллионов пользователей мессенджера, а после его полной (!) блокировки 80% из них успешно воспользовались предоставляемыми техническим прогрессом способами и легко обошли блокировку. Заблокировать Telegram оказалось невозможно. Свободный разум всегда сильнее бастионов несвободы. Павлу Дурову фактически запрещен въезд в две страны: Иран и Россию. Кажется, российские власти нисколько не смущены этим. Может быть, даже тайно гордятся. У идиотов собственная гордость. Не Российское государство, а предприниматель-эмигрант Павел Дуров защитил конституционное право граждан России: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения» (часть 2 статьи 23 Конституции). Судебное решение — это решение по каждому конкретному случаю. Силовые органы и спецслужбы в России давно не обременяют себя такими глупостями. Да и что такое сегодня российский суд? «А судьи кто?..»Суд в тоталитарном государстве судом не является, напомнил Павел Дуров, и запретил юристам представляющей интересы Telegram международной правозащитной организации «Агора» во главе с Павлом Чиковым появляться в Таганском суде, чтобы не придавать судилищу видимость суда.Telegram стал открытым общественным институтом свободы, и это выдающееся политическое достижение мирового технического прогресса. Автор этого достижения — гражданин России, не предавший и не продавший свои принципы. Один человек с не поддающимся коррозии вертикальным стержнем личного достоинства поставил на место одуревшее от наглости Российское государство. И оно ничего не может с этим сделать. Наглость производит ложь и дурь. Достоинство производит правду и свободу. На фоне «триумфа воли» Владимира Путина, сатанинского приступа гонки вооружений, выросших из коррупции диких народных трагедий один человек спокойно и твердо сказал: права и свободы граждан не отдам. Точка. Это и есть — высший гражданский суд. Суд — как место, где принимаются решения, которые являются окончательными для истории человечества. Так обычно и происходит в жизни: в момент самой непроглядной тьмы появляется луч света. Поэтому — нет никаких оснований для уныния и отчаяния. Кто бы мог подумать, что строчка прекрасной песни 1971 года «Надежда» «…Надо быть спокойным и упрямым, / Чтоб порой от жизни получать / Радости скупые телеграммы» получит такое неожиданное второе прочтение, нужно только снять одну буковку JПравда, Telegram не скуп, а щедр. Свободный человек скупым не бывает.