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Представители Telegram не связывались с Роскомнадзором
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В Роскомнадзоре ответили, связывались ли с ними представители Telegram 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Представители Telegram не выходили на контакт с Роскомнадзором в связи с блокировкой мессенджера в РФ, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров
"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также ведомство начало юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.
Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, и угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.
После объявления решения суда Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют особых действий от пользователей. Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя их о развитии ситуации.
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