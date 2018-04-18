Пользователи по всему миру заявили о сбоях в Telegram

Пользователи Telegram по всему миру испытывают проблемы с доступом

Пользователи Telegram по всему миру испытывают сложности с доступом к мессенджеру.

Пользователи отмечают, что не помогает использование специальных средств для обхода блокировок к интернет-ресурсам — прокси-серверов и VPN.