Роскомнадзор выступил против ограничений для VPN-сервисов

Роскомнадзор не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений в отношении VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров

По словам Жарова, Роскомнадзор не поддержит введения дополнительных мер.

«Нет (не поддерживаем). Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве», — сказал Жаров, передает РИА «Новости».

По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным — «вполне реально». Он также отметил, что Роскомнадзор не следит за пользователями, но будет следить за операторами связи.

В понедельник Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.