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Роскомнадзор выступил против ограничений для VPN
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Роскомнадзор выступил против ограничений для VPN-сервисов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений в отношении VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров.
По словам Жарова, Роскомнадзор не поддержит введения дополнительных мер.
«Нет (не поддерживаем). Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве», — сказал Жаров, передает РИА «Новости».
По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным — «вполне реально». Он также отметил, что Роскомнадзор не следит за пользователями, но будет следить за операторами связи.
В понедельник Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.
В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.
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