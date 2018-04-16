Telegram заблокировали. Как им теперь пользоваться?

Это удобно. Почти во всех обычных браузерах есть расширения или встроенные функции анонимайзера — через них можно пользоваться веб-версией Telegram. А еще есть браузер Tor. Для телефонов существует множество платных и бесплатных VPN-сервисов.

В чем подвох. При использовании VPN на телефоне весь трафик будет идти через дополнительный сервер. Если сервер хороший (и у него широкий канал связи), вы ничего не заметите. Но если он сильно загружен (особенно это заметно у бесплатных VPN), время ответа и скорость уменьшатся — не только в Telegram, но и в других приложениях.

Как настроить? Сначала выбираете сервис: они есть для iOS, Android и настольных компьютеров — платных и бесплатных вариантов множество (наберите в поиске «vpn»). Либо приложение само настроит VPN, либо предложит сделать это в несколько простых и понятных шагов. Установить на компьютер браузер Tor еще проще.

Это удобно. Еще в 2017 году, когда Роскомнадзор впервые угрожал блокировкой, Telegram выпустил обновление «для свободы слова». Теперь внутри самого приложения можно настроить прокси-сервер, который работает примерно как VPN. И этими настройками можно легко поделиться с друзьями или в общедоступном канале.

В чем подвох. Найти адрес рабочего прокси-сервера (они тоже бывают платные и бесплатные) труднее, чем VPN. И он подвержен тем же проблемам — если все начнут подключаться к одному и тому же бесплатному прокси-серверу, то, скорее всего, скорость упадет (но только внутри Telegram).

Как настроить? Самый простой способ — найти настройки в виде ссылки. Для этого есть специальные боты. Еще можно выбрать наиболее удобный сервер из списка и вручную прописать его настройки в Telegram — это делается в три клика.

С 1 ноября 2017 года в России действует закон, по которому любой анонимайзер (неважно, VPN, Tor или прокси-сервер) должен блокировать доступ к сайтам из реестра запрещенных. Если сервис откажется исполнять закон, то уже его адреса заблокируют на уровне провайдеров. По состоянию на конец февраля Роскомнадзор ни разу не принуждал анонимайзеры к исполнению закона — для этого ему нужно распоряжение ФСБ.

Если российские власти всерьез возьмутся за блокировку любого доступа к Telegram, использовать его можно будет только через непубличные серверы Tor, многослойные VPN и им подобные обходные механизмы, которые никак нельзя назвать удобными.

Это неполный текст новости