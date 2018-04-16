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Доступ к Telegram заблокирован в поездах московского метро
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Доступ к Telegram заблокирован в поездах московского метро 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: Амител
Оператор Wi-Fi в Московском метрополитене «МаксимаТелеком» заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в связи с требованиями Роскомнадзора, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
В пресс-службе компании, в свою очередь, отметили, что «МаксимаТелеком» является оператором связи и будет действовать в соответствии с действующим законодательством. «Блокировка ресурсов, внесенных в „черный список“ Роскомнадзора, осуществляется в автоматическом режиме»», — пояснили в компании.
При этом, как отметил в беседе с Агентством «Москва» источник, знакомый с ситуацией, сегодня после 12:00 обновился реестр запрещенных сайтов и приложений, после чего операторы начали блокировать Telegram в автоматическом режиме.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа.
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