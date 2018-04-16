Доступ к Telegram заблокирован в поездах московского метро

В пресс-службе компании, в свою очередь, отметили, что «МаксимаТелеком» является оператором связи и будет действовать в соответствии с действующим законодательством. «Блокировка ресурсов, внесенных в „черный список“ Роскомнадзора, осуществляется в автоматическом режиме»», — пояснили в компании.

При этом, как отметил в беседе с Агентством «Москва» источник, знакомый с ситуацией, сегодня после 12:00 обновился реестр запрещенных сайтов и приложений, после чего операторы начали блокировать Telegram в автоматическом режиме.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа.