Ещё
Роскомнадзор готов блокировать VPN-сервисы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор приготовился блокировать VPN-сервисы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор применит меры к инструментам обхода блокировок, в том числе к VPN-сервисам. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».
«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно так же», — сообщил Жаров на вопрос о возможной блокировке VPN.
С ноября 2017 года в России действуют поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По ним к анонимайзерам и VPN-сервисам ограничивается доступ, если они предоставляют доступ к ресурсам, внесенным в реестр запрещенных.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки24
Согласована единая позиция по Сирии112
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии299
Россиянин уехал на дачу и пожалел18
Федеральный канал опозорился с Сирией107
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение