Роскомнадзор готов блокировать VPN-сервисы

Роскомнадзор применит меры к инструментам обхода блокировок, в том числе к VPN-сервисам. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс».
«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно так же», — сообщил Жаров на вопрос о возможной блокировке VPN.
С ноября 2017 года в России действуют поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По ним к анонимайзерам и VPN-сервисам ограничивается доступ, если они предоставляют доступ к ресурсам, внесенным в реестр запрещенных.