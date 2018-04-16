На взлом мессенджера «Диалог М» ушло менее 5 минут 

Пользователь портала TJournal Артем Леготин обнаружил в разработанном крымской государственной компанией «Крымтехнологии» мессенджере «Диалог М» уязвимость, позволяющую с легкостью взломать любую учетную запись в приложении.
По словам Леготина, проблема существует в системе авторизации браузерной версии мессенджера. В частности, при вводе произвольного номера на странице авторизации система предлагает ввести четырехзначный код, который должен прийти в SMS-сообщении. При этом код можно с легкостью подобрать методом перебора.
Проэксплуатировав данную уязвимость, путем несложных манипуляций с исходным кодом можно взломать учетную запись практически любого пользователя мессенджера, отметил Леготин.
Мессенджер «Диалог М» был предложен в качестве альтернативы Telegram после того, как 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке приложения на территории РФ. В настоящее время «Диалог М» находится на стадии открытого бета-тестирования.