От App Store и Google play потребуют удалить Telegram

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Telegram удалят из всех магазинов приложений 

BFM.RU 13 минут назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор требует удалить приложение Telegram из всех магазинов приложений. Ведомство начало юридическую переписку с ними, сообщил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Законом срок удаления из магазинов не определен, добавил он.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России в течение 24-х часов. Telegram уже не доступен ряду пользователей в России, сообщают они в соцсетях.
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