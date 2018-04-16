От App Store и Google play потребуют удалить Telegram

Роскомнадзор требует удалить приложение Telegram из всех магазинов приложений. Ведомство начало юридическую переписку с ними, сообщил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Законом срок удаления из магазинов не определен, добавил он.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России в течение 24-х часов. Telegram уже не доступен ряду пользователей в России, сообщают они в соцсетях.