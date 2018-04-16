WatsApp позволит пользователям загружать удаленные мультимедиа файлы 

Программисты WhatsApp в бета-версию приложения добавили новую функцию, позволяющую повторно загружать удаленные со смартфонов фотографии и видеоролики. Об этом сообщает ресурс Gadgets Now.
Отныне мессенджер будет хранит удаленные файлы на своих серверах, что позволит их снова загрузить в случае необходимости.
Ранее мультимедийный файл автоматически удалялся через 30 дней.
Теперь, даже после совершения успешной загрузки, WhatsApp не удаляет файлы с сервера, а хранит их у себя неограниченное количество времени, что позволяет пользователям загружать его снова. Однако за информационную безопасность волноваться не стоит: данные владельцев аккаунтов будут защищены сквозным шифрованием.
Данное усовершенствование может сыграть не последнюю роль в увеличении притока аудитории Wats app в связи с началом процедуры блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram. В связи с решением Таганского суда сервис Telegram должен быть заблокирован в течение суток. Российские пользователи уже сообщают о стабильных перебоях в работе опального мессенджера.