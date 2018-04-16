Ещё
Обновленное приложение МТППК «Пригородный билет» начало генерировать QR-код на экране смартфона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновленное приложение МТППК «Пригородный билет» начало генерировать QR-код на экране смартфона 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В магазине приложений Google Play стала доступна для скачивания обновленная версия приложения «Пригородный билет», позволяющего приобретать билеты на электрички Ленинградского направления. Главной особенностью обновления стала генерация QR-кода на экране смартфона при покупке билета», — сказали в пресс-службе.
Генеральный директор АО «МТ ППК» Андрей Филатов пояснил, что теперь приобретенный билет отображается на экране смартфона в виде QR-кода, а наличие NFC больше не является обязательным условием для прохода через турникеты. «Обновление также исправило несколько ошибок в работе приложения и значительно повысило его стабильность», — отметил А. Филатов.
В пресс-службе отметили, что мобильное приложение «Пригородный билет» позволяет оформить разовый билет или абонемент на проезд в любых пригородных поездах, курсирующих на участке Москва-Тверь.
Агентство «Москва»: последние новости
Роскомнадзор начнет ограничивать доступ к Telegram после получения решения Таганского суда П.Дуров рекомендовал не удалять и не переустанавливать Telegram при проблемах со связью Число новых пользователей мессенджера «ТамТам» выросло в 10 раз после решения суда о блокировке Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии338
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз103
Федеральный канал опозорился с Сирией65
«Грязная сторона раскованного поведения»36
«Врата» в Крым за 32 миллиарда121
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение