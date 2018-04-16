Обновленное приложение МТППК «Пригородный билет» начало генерировать QR-код на экране смартфона

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В магазине приложений Google Play стала доступна для скачивания обновленная версия приложения «Пригородный билет», позволяющего приобретать билеты на электрички Ленинградского направления. Главной особенностью обновления стала генерация QR-кода на экране смартфона при покупке билета», — сказали в пресс-службе.

Генеральный директор АО «МТ ППК» Андрей Филатов пояснил, что теперь приобретенный билет отображается на экране смартфона в виде QR-кода, а наличие NFC больше не является обязательным условием для прохода через турникеты. «Обновление также исправило несколько ошибок в работе приложения и значительно повысило его стабильность», — отметил А. Филатов.

В пресс-службе отметили, что мобильное приложение «Пригородный билет» позволяет оформить разовый билет или абонемент на проезд в любых пригородных поездах, курсирующих на участке Москва-Тверь.