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В Android-приложениях обнаружены встроенные незащищенные ключи шифрования
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В Android-приложениях обнаружены встроенные незащищенные ключи шифрования 

SecurityLab.ru 1 час назад
Аналитик по уязвимостям программного обеспечения в Координационном центре CERT (CERT/CC) Уилл Дорманн (Will Dormann) сообщил на конференции BSides в Сан-Франциско об обнаружении во множестве Android-приложений встроенных криптографических ключей.
По словам эксперта, он просканировал порядка 1,8 млн бесплатных приложений для ОС Android и обнаружил большое количество проблем безопасности. Ключи PGP, коды VPN и вшитые пароли администратора были доступны во множестве программ.
«Я просканировал только бесплатные приложения. Уверен, у платных приложений есть аналогичные проблемы», — отметил специалист.
В общей сложности Дорманн обнаружил почти 20 тыс. программ с незащищенными ключами, в том числе в популярном приложении Samsung для «умного» дома.
Дорманн также обратил внимание на инструмент для разработчиков Appinventor, который по умолчанию встраивает закрытые ключи в приложения. В настоящее время разработчики инструмента уже исправили данную проблему.
В хранилищах программных ключей также было обнаружено множество проблем. Хранилища ключей Java и Bouncy Castle не шифруются на уровне контейнера и полагаются на защиту паролем, которой, по словам специалиста, недостаточно.
В рамках эксперимента эксперт использовал для взлома уязвимых приложений два популярных взломщика паролей — Jack the Ripper и Hashcat.
«Hashcat показал себя намного лучше. Он не только распознает человеческую привычку делать заглавной именно первую букву, но также может проверять восклицательные знаки в конце пароля, а также четыре цифры, потому что многие люди добавляют даты», — отметил специалист.
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