Тысячи приложений из Google Play шпионят за вашими детьми

Сегодня мало кого удивишь новостью о том, что приложения в наших смартфонах ведут за нами непрерывную слежку. Они имеют доступ к нашей переписке, нашим передвижениям, а порой даже знают, сколько денег нам удалось накопить. Мы жертвуем конфиденциальностью ради собственного удобства, отдавая себе в этом полный отчет. Но как быть с детьми?

Как показало исследование экспертов Международного института компьютерных наук, более 3300 из 5855 приложений из Google Play ведут незаконную слежку за детьми, в том числе не достигшими 13 лет.

5% программ собирают сведения о перемещениях ребенка и копируют содержание его адресной книги. Еще 19% — делятся персональными данными детей с третьими лицами. 39% нарушают правила Google об отслеживании действий несовершеннолетних пользователей в Сети с целью передачи этой информации рекламодателям. Оставшиеся программы не соблюдают элементарных требований к безопасности данных, повышая риск их кражи третьими лицами.

Данное исследование является чрезвычайно важным для понимания того, насколько уязвимы дети, использующие смартфоны и планшеты, говорит Дуглас А. Левин, аналитик EdTech Strategies. По его словам, Google следует более основательно подойти к вопросу обеспечения безопасности несовершеннолетних. В противном случае дело может обернуться судебными исками со стороны обеспокоенных родителей.

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