Google пообещала пресечь слежку приложений за детьми

Google намерена искоренить любые проявления слежки за детьми, которую — умышленно или нет — организуют разработчики приложений. Так представители поискового гиганта прокомментировали исследование экспертов Международного института компьютерных наук, показавшее, что в ассортименте Google Play присутствуют тысячи приложений, шпионящие за несовершеннолетними пользователями.

«Мы крайне серьезно относимся к отчету исследователей и тщательно изучаем их выводы, — сказал представитель Google изданию Tom’s Guide. — Защита семьи и детства является для нас главным приоритетом, и наша программа Designed for Families требует от разработчиков соблюдения ряда требований [перед размещением приложений]».

В случае, если цензоры Google обнаружат приложения, которые нарушают политику размещения в Google Play, реакция будет незамедлительной, обещают в пресс-службе компании. Разработчики, допускающие сбор конфиденциальной информации о детях с целью ее дальнейшего распространения среди рекламодателей, будут подвержены санкциям. Каким именно, представители поискового гиганта не уточнили.

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