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Spotify и 3DSecure MasterCard стали частично недоступны в России
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Spotify и 3DSecure MasterCard стали частично недоступны в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительной информации, проблемы возникли из-за блокировок IP-адресов Amazon.
Служба потокового аудио Spotify, позволяющая легально и бесплатно слушать музыку, стала недоступна на территории России. Как сообщает аккаунт «Дуров позвонит» в Telegram, скорее всего, это произошло из-за блокировок IP-адресов Amazon.
Spotify официально не представлен в России, однако российские пользователи тем не менее используют его. Глава компании Дэниел Эк недавно пообещал, что в скором времени Spotify появится в РФ, поскольку это страна «с богатой музыкальной культурой».
Аккаунт «Сайберсекьюрити и Ко», в свою очередь, пишет, что в России стал частично недоступен шлюз 3DSecure MasterCard.
«У ряда банков и платежных систем наблюдаются проблемы с успешным прохождением онлайн-платежей банковскими картами MasterCard. Пользователи жалуются на невозможность подтвердить операцию по SMS», — уточняется в сообщении.
Ранее, напомним, проблемы в связи с блокировкой IP-адресов Amazon возникли у мессенджера Viber.
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