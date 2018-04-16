«Ростелеком»: обновлен Единый портал госуслуг

Работы по обновлению Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru) выполнила компания РТЛабс по заказу «Ростелекома» и Минкомсвязи

Как сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком», в рамках обновления портала расширены возможности его главной страницы, личного кабинета пользователя, добавлены персонализированные уведомления, быстрый доступ к услугам по жизненным ситуациям, сервисы поддержки пользователя.

На главной странице появилось меню с основной информацией из личного кабинета, добавлены кнопки быстрого доступа к услугам по жизненным ситуациям, возможности поддержки пользователя. Для удобства использования обновлен интерфейс.

В личном кабинете пользователя теперь предоставляется анализ индивидуального профиля, публикуются напоминания о необходимости внести недостающие данные, информацию о документах, повысить уровень учетной записи. Также появились тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые содержат список соответствующих услуг. Значительно расширены возможности ленты уведомлений.

Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано 70,5 млн граждан. Он занимает 12-е место по месячной посещаемости в российском сегменте интернета. По итогам 2017 года через портал и его мобильную версию было заказано 1,24 млрд услуг.