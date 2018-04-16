Штутгардская фондовая биржа представил бизона. Это новое крипто приложение 

Финтех-подразделение второй по величине фондовой биржи Германии объявило о своих планах запустить приложение для торговли криптовалютой к концу этого года. Sowa Labs, дочерняя компания Börse Stuttgart, представила новое приложение. Компания сообщила, что платформа будет доступна с сентября этого года. На площадке можно будет торговать такими валютами, как Bitcoin, Ether, Ripple и Litecoin. При этом на официальной странице компании написано, что новые активы будут доступны позднее. Приложение от Sowa Labs, получившее название Bison, можно будет скачать бесплатно и, по словам разработчиков, оно не будет взимать комиссию при запуске. Прототип платформы был представлен во время выставки в Штутгарде на прошлой неделе. «Bison делает торговлю цифровыми валютами проще. Это приложение станет первым в мире подобным продуктом, за которым стоит традиционная фондовая биржа», — говорит Улли Шпанковски, управляющий директор Sowa Labs.
текст: Антон Кузнецов, фото: Motor BW