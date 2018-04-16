«Дочка» Borse Stuttgart разработала приложение для торговли криптовалютами

Брюсселе. Дочерняя компания немецкой биржи B?rse Stuttgart объявила, что разработала прототип приложения для торговли криптовалютами. Sowa Labs планирует выпустить трейдинг-приложение Bison для смартфонов осенью 2018 года, передает собкор Банки.ру

«Это первое криптоприложение в мире, за которым стоит традиционная биржа», — прокомментировал управляющий директор Sowa Labs Улли Спанковски.

Согласно анонсу, Bison предложит пользователям на начальном запуске бесплатный доступ к инвестициям в такие известные криптовалюты, как биткоин, Ether, Litecoin и Ripple. Комиссионные сборы взиматься не будут.

Приложение будет отслеживать поток новостей из социальных сетей, анализировать твитты из крипто-сообществ и суммировать важную информацию для пользователя. Разработчики также создали «крипторадар», который будет показывать наиболее популярные и обсуждаемые криптовалюты.

B?rse Stuttgart приобрела Sowa Labs в декабре 2017 года. Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в несколько миллионов евро.